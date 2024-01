06.01.2024 14:04 Dreijähriger morgens auf Straße entdeckt: Polizei sucht via Social Media nach Eltern

In Duderstadt wurde am Samstag ein Dreijähriger allein auf der Straße entdeckt. Die Polizei suchte seine Eltern über einen Aufruf per Social Media.

Von Robert Lilge

Duderstadt - Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) hat mit einem Aufruf über Social Media nach Eltern eines allein herumlaufenden Dreijährigen gesucht. Die Polizei in Duderstadt suchte mit einem Aufruf im Internet nach den Eltern eines dreijährigen Ausreißers. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wenn das eigene Kind plötzlich verschwunden ist, herrschen bange Stunden für die Eltern. Doch in dem heutigen Fall in Duderstadt haben diese davon zunächst nichts mitbekommen. Am Samstagmorgen gegen 6.15 Uhr entdeckte ein Passant auf einem Gehweg den jungen Ausreißer. Dieser soll dabei nach seinen Eltern gerufen haben, teilte die Polizei Göttingen auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Polizeimeldungen 20-Jähriger rastet in Silvesternacht völlig aus, weil Polizistin Mädchen anfährt: Durchsuchung! Seine Eltern waren mit ihm in der Stadt zu Besuch. In den frühen Morgenstunden ging er dann eigenständig aus dem Haus hinaus auf die Straße. Die hinzugerufenen Polizisten nahmen ihn mit auf die Wache. Weil der Dreikäsehoch weder seinen Namen noch die Adresse seiner Herkunft nennen konnte, wurde ein Aufruf über Social Media gestartet. Zwar hatten die Eltern den Aufruf im Internet nicht entdeckt, sie meldeten sich jedoch bei der Polizei, weil sie das Verschwinden ihres Sohnes melden wollten. Kurze Zeit später konnte der Dreijährige seinen Eltern wieder übergeben werden.

