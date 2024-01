26.01.2024 16:09 Dreiste Diebe lassen Alkohol mitgehen - dann klicken die Handschellen!

Ein Diebes-Duo versuchte am Donnerstag Alkohol in hohem Wert aus einem Markt in Halberstadt zu entwenden. Die Polizei ließ jedoch die Handschellen klicken.

Von Sophie Marie Kemnitz

Halberstadt - Am Donnerstag versuchten zwei Männer in einem Einkaufsmarkt in Halberstadt (Landkreis Harz) Spirituosen im Wert von 600 Euro zu klauen. Die Diebestour endete jedoch vor Gericht! Für die zwei Männer endete die Diebestour in Handschellen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa Nach Angaben des Polizeireviers Harz versuchten ein 30- und 47-Jähriger den Alkohol in ihren Jacken unbemerkt und unbezahlt am Kassenbereich aus dem Laden zu schmuggeln. Ein aufmerksamer Ladendetektiv bemerkte das Vorhaben der beiden Diebe, stellte sie beim Verlassen des Marktes und informierte daraufhin die Polizei. Diese nahm die beiden Übertäter vorläufig fest und sicherte die Beweise. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten die Täter in das Zentrale Polizeigewahrsam nach Magdeburg. Am heutigen Freitag wurden die Beschuldigten dann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Halberstadt zur Verhandlung vor den zuständigen Richter des Amtsgerichts Halberstadt gestellt. Dieser verurteilte die Diebe zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung.

Titelfoto: David Inderlied/dpa