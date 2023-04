Dreiste Diebe wollen Eierautomaten knacken, doch das geht gehörig schief

Diesen Eierautomaten wollten die beiden Männer knacken. Aber das klappte nicht. © Polizeidirektion Landau

Ein Sprecher der Polizei schilderte den Vorfall, der sich am Abend des gestrigen Sonntags in Steinfeld im Landkreis Südliche Weinstraße ereignet hatte.

Demnach hatte eine Zeugin sich gegen 22 Uhr bei der Polizei gemeldet. Sie sagte, dass sich zwei Männer an dem Eierautomaten, der neben ihrem Haus aufgestellt ist, mit Bohrern zu schaffen machen würden.

Daraufhin machte sich eine Streife auf den Weg. Bevor die Polizisten aber am Tatort eintrafen, meldete sich die Frau erneut. Sie gab an, dass die beiden Männer ihr Vorhaben erfolglos aufgegeben hätten, in einen Wagen gestiegen und geflüchtet seien.

Der Freund der Frau habe die Verfolgung der Täter aufgenommen. Mit seiner Hilfe - der Mann übermittelte permanent seinen Standort an die Polizisten - gelang es den Beamten schnell, die Täter im Ort Schaidt zu stellen.