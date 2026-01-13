Dreister Autofahrer schiebt Polizisten über Polizeiparkplatz, dann wird's noch wilder

Euskirchen - Ein junger Autofahrer (25) hat die Polizei in Euskirchen auf Trab gehalten, einen Beamten verletzt und jede Chance zur Einsicht ausgeschlagen. Stattdessen kassierte der 25-Jährige lieber mehrere Anzeigen, unter anderem auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Der 25-Jährige driftete auf dem Polizeiparkplatz umher und flüchtete anschließend mit seinem Wagen. (Symbolfoto) © Peter Steffen/dpa

Einen derartigen Fall erleben die Beamten wohl auch nicht alle Tage, denn an Dreistigkeit war das durch den jungen Autofahrer Dargebotene kaum zu überbieten.

So hatte der 25-Jährige am vergangenen Wochenende (Samstag, 10. Januar) zunächst die Aufmerksamkeit der Ordnungshüter erregt, als er den öffentlich zugänglichen Parkplatz der Polizeiwache Euskirchen in der Kölner Straße kurzerhand für einige Drift-Manöver nutzte und zwischen den dort abgestellten Streifenwagen umherraste. Dabei beschädigte er nicht nur die Treppe am Haupteingang der Wache, sondern sorgte auch für einen "deutlich erhöhten Puls bei den anwesenden Beamten", schilderte ein Polizeisprecher.

Als zwei Polizisten den Mann anhalten wollten, entschied der sich zur Flucht, wobei er einen Beamten mit seinem Wagen mehrere Meter über den Parkplatz schob und ihn dabei verletzte. Anschließend flüchtete er, wobei eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm zunächst erfolglos blieb.

Erst am darauffolgenden Sonntagmittag schnappte die Polizei den Mechernicher in Antweiler, stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein vorläufiger Test schlug positiv auf Amphetamin und Kokain an, woraufhin nicht nur sein Wagen, sondern auch sein Führerschein beschlagnahmt wurde.