Dreister Dieb bestiehlt Straßenmusiker und schreit antisemitische Parolen

Halle (Saale) - Dreiste Aktion in der Hallenser Innenstadt!

Ein Straßenmusiker wurde in Halle bestohlen. (Symbolbild) © 123rf/Antje Hoppen

Nach Angaben von Polizeisprecherin Antje Hoppen befand sich am Samstagnachmittag ein Straßenmusiker in der Fußgängerzone, als gegen 16 Uhr plötzlich ein junger Mann (21) an ihn herantrat.

Beim Vorbeilaufen griff dieser dann unvermittelt ins Sammelgefäß des Gitarrenspielers und entnahm einen Schein. Darüber hinaus rief er noch antisemitische Worte.

"Ein Zeuge, der versuchte den entnommenen Schein zurückzuholen, bekam vom Dieb eine Ohrfeige", so die Sprecherin weiter.

Erst die alarmierten Polizisten konnten den Übeltäter wenig später in einem Laden in der Leipziger Straße stellen. Auf den 21-Jährigen kommt nun ein Verfahren zu.