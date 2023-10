Dresdner Polizei kontrolliert Autofahrer: Mehr als 400 Verstöße festgestellt!

15 Beamte der Dresdner und Bereitschaftspolizei kontrollierten in dieser Woche Fahrrad- und Autofahrer. (Archivbild) © Holm Helis

Wie die Beamten mitteilen, wurden von Montagmorgen bis Freitagabend an 18 Orten im ganzen Stadtgebiet vor allem Autofahrer kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 417 Verstöße festgestellt!

Die Uniformierten deckten 147 Auto- und Rad-Fahrer auf, die es mit der Ampelschaltung nicht so genau nahmen - sie fuhren vor den Augen der Ordnungshüter bei Rot.

92 weitere Fahrer telefonierten in ihren Fahrzeugen ohne Freisprecheinrichtung. 33 andere hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt.

Aber die Kontrollen gingen noch weiter: "38 Radfahrer benutzten den Radweg in die falsche Richtung und zwölf waren ohne Licht unterwegs", so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Den Vogel abgeschossen hat in dieser Woche aber ein Autofahrer, der zweimal angehalten wurde - am selben Tag, wegen desselben Vergehens! "In beiden Fällen telefonierte der Mann am Steuer seines Autos", so die Beamten.

Er muss sich jetzt auf Bußgeld in Höhe von 250 Euro und zwei Punkte in Flensburg gefasst machen.