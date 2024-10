22.10.2024 13:50 Drogenfund? Falscher Alarm an A72-Parkplatz

An einem Parkplatz an der A72 im Landkreis Zwickau meldete ein Mann am Montag einen mutmaßlichen Drogenfund.

Von Claudia Ziems

Niedercrinitz/A72 - Drogen-Alarm an A72-Parkplatz im Landkreis Zwickau? Die Polizei rückte wegen eines mutmaßlichen Drogenfundes an. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Mann sich am Montag gegen 14 Uhr bei der Polizei und meldete einen mutmaßlichen Drogenfund. Ihm waren am Parkplatz Niedercrinitz in Richtung Chemnitz an einem Drahtzaun zwei Päckchen mit einer weißen kristallinen Substanz aufgefallen. Polizisten führten vor Ort einen Test durch. Dabei kam heraus, dass es sich bei der Substanz nicht um Drogen, sondern um Duftkügelchen handelte. "Das Vanillearoma versüßt nun den Geruch eines auf dem Parkplatz aufgestellten Mülleimers", heißt es abschließend von der Polizei.

