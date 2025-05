Drohmails an Schulen sorgen am Freitag für Angst: Besteht konkrete Gefahr?

Essen - Massenhaft verschickte Drohschreiben haben an zahlreichen Schulen in Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern für Aufregung gesorgt. Teilweise wurde daraufhin der Unterricht vorsichtshalber beendet und die Schüler wurden vorzeitig ins Wochenende geschickt.

In Nordrhein-Westfalen sind am Freitagmorgen an zahlreichen Schulen verschiedene Drohmails eingegangen. (Symbolbild) © Jan-Philipp Strobel/dpa

Die Polizei ging allerdings nicht davon aus, dass irgendwo tatsächlich die Gefahr einer Gewalttat besteht. Die Drohschreiben mit identischem Inhalt waren per Mail an den Schulen eingegangen und am Freitagmorgen entdeckt worden.

Schon allein die Masse dieser Mails mache es unwahrscheinlich, dass tatsächlich eine konkrete Gefahr an einer Schule bestehen könne, hieß es. Die Polizei fährt in einigen Städten trotzdem vorsichtshalber verstärkt Streife.

In Gelsenkirchen reagierte ein Schulleiter auf die Drohung und ließ den Unterricht am Freitag kurzfristig ausfallen. An einer Schule in Iserlohn im Sauerland wurden alle Schülerinnen und Schüler um 10 Uhr vorzeitig nach Hause geschickt, wie die Polizei mitteilte.

Auch Schulen in Paderborn erhielten die Mail. In Essen waren mindestens vier Schulen betroffen. "Aktuell haben wir keine konkreten Hinweise auf eine ernstzunehmende Gefährdungslage", sagte ein Polizeisprecher dort. In den allermeisten Schulen lief der Unterricht deshalb wie geplant. Zum genauen Inhalt der Schreiben machten die Behörden zunächst keine Angaben.

Auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz erhielten Schulen am Morgen Drohmails.