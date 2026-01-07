Dummer Diebstahl in Leipzig: Mann wird bei Parfum-Klau erwischt und verliert sein iPhone bei Flucht

Leipzig - Das war wohl nichts: Zwei Männer versuchten am Dienstag in Leipzig , ein Parfum im Wert von über 250 Euro zu klauen. Als ihr Vorhaben auffiel, flüchteten sie. Blöd nur, dass einer der beiden dabei sein Handy verlor.

Ein Diebstahl am Hauptbahnhof Leipzig ging Mittwochmittag gehörig schief. (Archivbild) © Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Die zwei Männer besuchten gegen Mittag ein Geschäft am Leipziger Hauptbahnhof.

Dort hatte es ihnen ein Duft wohl besonders angetan. Doch anstatt das teure Parfüm zu kaufen, wollten sie es einfach einstecken und verschwinden.

Doch die Aktion blieb nicht unbemerkt. "Als der Diebstahl aufflog, flüchteten die beiden", erklärte Polizeisprecherin Yvonne Manger.

Einer bekam das Karma für seine Tat direkt im Anschluss serviert, als er beim Wegrennen sein iPhone 15 pro verlor.