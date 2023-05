Duo verfolgt Jugendliche: 19-Jähriger landet schwer verletzt im Krankenhaus

Berlin - In der Donnerstagnacht wurde ein 19-Jähriger von einem Unbekannten in Berlin-Köpenick attackiert und schwer verletzt.

Die Polizei wurde nach Berlin-Köpenick alarmiert. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll es in einer Tram der Linie 27 gegen 23.40 Uhr zu einem Streit zwischen einer zweiköpfigen und einer dreiköpfigen Gruppe gekommen sein.

Das Trio sei wenige Minuten später an der Haltestelle "Freiheit" ausgestiegen und zu einer Grünanlage in der Kirchstraße gegangen. Die beiden anderen Männer seien den Jugendlichen gefolgt.

Der 19-Jährige aus dem Trio soll die Unbekannten angesprochen haben, woraufhin einer der beiden mit einem unbekannten Gegenstand auf den jungen Mann eingestochen und ihn schwer an beiden Armen schwer verletzt habe.

Nach der Attacke flüchteten die Unbekannten in Richtung der Altstadt von Köpenick. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.

Seine beiden 18-jährigen Begleiter wurden nicht verletzt.