28.12.2024 14:48 609 Durch verbotenen Knaller an der Hand verletzt: Betrunkener muss in Klinik!

In Auerbach hat sich in der Nacht zu Samstag ein 23-Jähriger durch Pyrotechnik an der Hand verletzt. Er musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Von Claudia Ziems

Auerbach - Verletzter in Auerbach (Vogtland) durch Pyrotechnik! Durch Pyrotechnik verletzte sich in Auerbach ein Mann (23) an der Hand und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa In der Nacht zu Samstag beschwerten sich mehrere Anwohner im Bienenweg über lärmende Knaller. Zuerst konnten die Verursacher nicht gefunden werden. Wenig später wurde eine Personengruppierung um einen 23-Jährigen festgestellt. Er war laut Polizei mit über 1,7 Promille stark alkoholisiert und hatte sich bei der falschen Handhabung eines verbotenen Knallkörpers sehr stark an der Hand verletzt. Der junge Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nun muss sich der Deutsche wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.

