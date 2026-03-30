Edle Delikatessen, falsche Identitäten: Betrüger fliegt in Metzgerei auf

Düsseldorf - Weil ein mutmaßlicher Betrüger (28) mit gestohlenen Identitäten teure Fleisch- und Wurstwaren im Internet bestellt haben soll, legte sich die Polizei auf die Lauer. Schon wenig später klickten die Handschellen in einer Düsseldorfer Metzgerei.

Der 28-Jährige hat unter anderem Fleisch vom Wagyu-Rind unter falschem Namen bestellt. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Festnahme vorausgegangen waren intensive Ermittlungen, wie die Ermittler am Montag berichten.

Demnach habe es sich um eine ausgeklügelte Betrugsmasche gehandelt: Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Tatverdächtige zunächst Zugriff auf die Kundenkonten realer Personen bei einem Anbieter für Luxus-Lebensmittel.

Darüber habe er anschließend in mehreren Fällen Waren im vierstelligen Eurobereich bestellt und als Lieferadresse immer wieder ein- und dieselbe Metzger-Filiale in Düsseldorf-Carlsplatz angegeben. Die Bezahlung folgte unterdessen ebenfalls über die gestohlenen Konten sowie unrechtmäßig genutzte Lastschriftverfahren.

Am vergangenen Freitag griffen die Ermittler dann gegen 14 Uhr bei dem Metzger zu: Nach einer erneuten Bestellung legten sich die Einsatzkräfte in dem Geschäft auf die Lauer. Wie schon zuvor erschien der 28-Jährige in der Filiale, um "seine" Waren abzuholen. "Die Beamten nahmen den Mann auf frischer Tat fest und konnten die edlen Delikatessen vorerst sicherstellen", teilt die Polizei mit.