Edle Delikatessen, falsche Identitäten: Betrüger fliegt in Metzgerei auf
Düsseldorf - Weil ein mutmaßlicher Betrüger (28) mit gestohlenen Identitäten teure Fleisch- und Wurstwaren im Internet bestellt haben soll, legte sich die Polizei auf die Lauer. Schon wenig später klickten die Handschellen in einer Düsseldorfer Metzgerei.
Der Festnahme vorausgegangen waren intensive Ermittlungen, wie die Ermittler am Montag berichten.
Demnach habe es sich um eine ausgeklügelte Betrugsmasche gehandelt: Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Tatverdächtige zunächst Zugriff auf die Kundenkonten realer Personen bei einem Anbieter für Luxus-Lebensmittel.
Darüber habe er anschließend in mehreren Fällen Waren im vierstelligen Eurobereich bestellt und als Lieferadresse immer wieder ein- und dieselbe Metzger-Filiale in Düsseldorf-Carlsplatz angegeben. Die Bezahlung folgte unterdessen ebenfalls über die gestohlenen Konten sowie unrechtmäßig genutzte Lastschriftverfahren.
Am vergangenen Freitag griffen die Ermittler dann gegen 14 Uhr bei dem Metzger zu: Nach einer erneuten Bestellung legten sich die Einsatzkräfte in dem Geschäft auf die Lauer. Wie schon zuvor erschien der 28-Jährige in der Filiale, um "seine" Waren abzuholen. "Die Beamten nahmen den Mann auf frischer Tat fest und konnten die edlen Delikatessen vorerst sicherstellen", teilt die Polizei mit.
Der 28-Jährige ist bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte verurteilt und stand zur Tatzeit unter Bewährung. Ein Ermittlungsrichter erließ daraufhin einen Haftbefehl.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa