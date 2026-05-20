Polizei gelingt Schlag gegen falsche Beamte: Festnahme und Durchsuchung

Köln/Erlangen - Die Polizei hat am Morgen ein Mitglied einer mutmaßlichen Betrügerbande festgenommen, die sich in mindestens zwölf Fällen als falsche Polizisten ausgegeben haben soll.

Die Polizei hat vier Personen festgenommen, die sich als falsche Beamte ausgegeben haben sollen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Bei Erlangen in Bayern nahmen Beamte einen per Haftbefehl gesuchten 18-Jährigen während einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 3 fest.

Zeitgleich durchsuchten Einsatzkräfte fünf Wohnungen in Köln und Wermelskirchen und beschlagnahmten Mobiltelefone als Beweismittel.

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges gegen vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 18 und 28 Jahren.

Die Gruppe soll in mindestens zwölf Fällen ältere Menschen im Rheinland und im Oberbergischen Kreis um ihr Hab und Gut gebracht zu haben. Ein 22-Jähriger soll dabei als Logistiker fungiert haben.