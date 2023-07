19.07.2023 15:01 Ehe-Drama in Oberbayern: Rentner tötet Frau

Ein 85-Jähriger hat seine Ehefrau in Hohenlinden im Landkreis Ebersberg in Oberbayern in der gemeinsamen Wohnung getötet.

Von Benedikt Zinsmeister

Hohenlinden - In Oberbayern hat ein 85 Jahre alter Mann ersten Ermittlungen zufolge seine gleichaltrige Ehefrau getötet. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Mittwoch mitteilte, hatte der Rentner am Dienstag gegen 8.15 Uhr selbst einen Verwandten kontaktiert und mitgeteilt, dass seine Frau verstorben sei. Als die Polizei in der gemeinsamen Wohnung des Ehepaars in Hohenlinden im Landkreis Ebersberg eintraf, stellte sich heraus, dass die 85-Jährige gewaltsam zu Tode gekommen war. Die Kripo führte daraufhin unmittelbar umfangreiche Vernehmungs- sowie Spurensicherungsarbeiten durch. Polizeimeldungen Völlige Schieflage: Polizei stoppt lebensgefährlich beladenen Lastwagen Ersten Ermittlungen zufolge gehen die Beamten davon aus, dass der möglicherweise psychisch vorerkrankte Senior für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich ist. Die Staatsanwaltschaft München II beantragte eine Unterbringung des Mannes in einer Psychiatrie. Der 85-Jährige soll im Laufe des Mittwochnachmittags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

