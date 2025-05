14.05.2025 10:25 6.350 Frau totgefahren: Tötete der Mann die Mutter seiner Kinder absichtlich?

Ein 38-Jähriger hat am Montagabend in Varel seine Frau mit dem Auto angefahren. Die 37-Jährige starb noch nach am Unfallort.

Von Tobias Bruns

Varel - Ein 38-Jähriger hat am Montagabend seine Frau mit dem Auto angefahren. Die 37-Jährige starb noch am Unfallort. Die Rettungskräfte konnten der mehrfachen Mutter nicht mehr helfen. Sie starb noch am Unfallort. © Nonstopnews Der Mann war gegen 18 Uhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf dem Schumacherweg in Varel (Landkreis Friesland) unterwegs und fuhr seine Frau nahe dem Wohnort an. Laut Polizei steht er im dringenden Verdacht, gezielt auf die Mutter seiner Kinder zugefahren zu sein. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwerste Verletzungen und konnte nicht mehr gerettet werden. Die Beamten ermitteln nun wegen Mordes gegen den 38-Jährigen, der noch vor Ort vorläufig festgenommen wurde. Das Paar hat mehrere gemeinsame Kinder, die jetzt bei nahen Verwandten untergebracht wurden. Polizeimeldungen Wegen spitzem Gegenstand: Polizei schießt auf Mann "Das Ehepaar lebte in Trennung, ein Annäherungsverbot hat nicht bestanden", sagte Ole Peuckert, Polizeisprecher der Polizeidirektion Wilhelmshaven/Friesland, gegenüber TAG24. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall am Montagabend in Varel. © Nonstopnews Aktuell befindet sich der Mann in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg prüft den Erlass eines Haftbefehls. Weitere Informationen konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlichen.

