Ehepaar tot in Wohnung in Schönefeld entdeckt: Polizei vermutet Gewaltverbrechen

Schönefeld - Schreckliche Entdeckung in Schönefeld (Landkreis Dahme-Spreewald): Dort ist ein Ehepaar tot aufgefunden worden.

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Familienangehörige hätten am frühen Montagabend gegen 17 Uhr die leblosen Körper des 58-jährigen Mannes und seiner 59-jährigen Frau in ihrer Wohnung am Alten Bahndamm aufgefunden, sagte eine Sprecherin der Polizei.



Die Verletzungen deuteten darauf hin, dass der Mann die Frau mit äußerer Gewalt und anschließend sich selbst tötete.