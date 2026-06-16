Eigentlich sollten sie Rohrbruch vorfinden, doch Feuerwehr entdeckt etwas ganz anderes

Mönchengladbach - Nach einem von Anwohnern vermuteten Rohrbruch an einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in Mönchengladbach hat die Polizei eine professionell angelegte Cannabisplantage entdeckt.

Die Feuerwehr hat in Mönchengladbach eine professionell angelegte Cannabisplantage entdeckt. © Polizei Mönchengladbach/dpa

Eine Person hatte in der Nacht auf Montag wegen einer austretenden, übelriechenden Flüssigkeit den Notruf gewählt.

Statt einer geplatzten Abwasserleitung aber fand die Feuerwehr rund 1000 Cannabispflanzen. Laut Mitteilung der Polizei waren die Lüftungs- und Bewässerungsanlage auf gefährliche Weise an das Stromnetz angeschlossen.

Nach dem Fund wurde die Plantage abgebaut, die Drogenpflanzen wurden vernichtet.

Währenddessen musste wegen der gefährlichen Verkabelung die gesamte Straße kurzzeitig vom Stromnetz getrennt werden.