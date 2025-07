25.07.2025 08:22 Ein Mann klopft an der Tür einer Dame: Wenig später rückt die Polizei aus

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ist in der Esinger Straße in Tornesch (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) ein Schuss gefallen.

Von Jana Steger

Tornesch - Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr ist in der Esinger Straße in Tornesch (Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein) ein Schuss gefallen. Alles in Kürze Mann klopft an Tür einer Dame in Tornesch.

Schuss fällt im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses.

44-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe.

Drei Schreckschusswaffen werden sichergestellt.

Täter wird über Nacht in Gewahrsam genommen. Mehr anzeigen In Tornesch kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem heftigen Beziehungsstreit. © NEWS5 / Sebastian Peters In einem Mehrfamilienhaus hat es dort einen Beziehungsstreit gegeben, erklärt ein Sprecher der Polizei Bad Segeberg auf Nachfrage von TAG24. Dabei habe ein 44-Jähriger an der Tür einer 74-jährigen Dame geklopft. Diese habe dem Mann jedoch die Tür vor der Nase wieder zugeschlagen. Daraufhin hat der 44-Jährige im Treppenhaus mit einer Schreckschusswaffe geschossen. Später haben die Einsatzkräfte seine Wohnung durchsucht und dabei drei Schreckschusswaffen gefunden und sichergestellt. Zudem sei der Mann erheblich alkoholisiert gewesen - über 3 Promille konnten festgestellt werden. Daraufhin wurde der Täter über Nacht in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen laufen.

Titelfoto: NEWS5 / Sebastian Peters