Nach Junggesellinnenabschied: Polizei ermittelt gegen Braut

Die Polizei ermittelt nun gegen mehrere Beteiligte – darunter auch die Hauptperson der Feier.

Wie die Polizeiinspektion Neu-Ulm mitteilte, wurde die Geldbörse am frühen Freitagabend in einer Veranstaltungshalle in der Lessingstraße unbeaufsichtigt auf einem Tisch liegend entdeckt – und von der Gruppe kurzerhand an sich genommen.

Der Eigentümer bemerkte den Verlust und verständigte umgehend die Polizei.

Noch in der Nacht identifizierten die Ermittler die mutmaßlichen Täterinnen. Darunter soll laut Polizei auch die künftige Braut sein.