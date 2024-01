11.01.2024 13:38 Einbrecher finden keine Wertsachen, doch dann entdecken sie einen niedlichen Welpen

Am Dienstagabend wurde in Pirmasens in einer Wohnung eingebrochen. Statt Wertgegenstände zu entwenden, klauten die Täter allerdings einen süßen Hundewelpen.

Von Maximilian Hölzel

Pirmasens - Schlimmer als jedes Geld, das fehlen würde! Am Dienstagabend wurde in Pirmasens in einer Wohnung eingebrochen. Statt mit Wertgegenständen machten die Langfinger allerdings anderweitig ihre Beute. So oder so ähnlich müsste der in Pirmasens (Rheinland-Pfalz) gestohlene Cane-Corso-Rottweiler-Mix-Welpe aussehen. (Symbolfoto) © 123rf/Jakub Dvorak Einem Polizeibericht vom heutigen Donnerstag zufolge ereignete sich besagter Einbruch am vergangenen Dienstag im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in der Hirschstraße 36, um anschließend in eine der Wohnungen einzusteigen. Im zugehörigen Schlafzimmer rissen sie daraufhin sämtliche Schränke aus den Halterungen und durchwühlten den kompletten Raum. Polizeimeldungen Polizei schnappt Feuerteufel: So viele Autos und Lastwagen hat er auf dem Gewissen! Nach derzeitigem Kenntnisstand fanden die Kriminellen jedoch keinerlei Wertsachen in der Wohnung, weshalb ihr Blick wohl auf eine andere Gelegenheit fiel - nämlich den süßen Welpen der Bewohner. Ohne zu zögern, nahmen die Verbrecher den gerade einmal drei Monate alten braunen Cane-Corso-Rottweiler-Mischling mit. Außerdem packten die Diebe offensichtlich dessen schwarze Leine sowie sein grünes Halsband ein und verließen die Wohnung. Was genau sie mit dem Welpen vorhaben, ist bislang noch unklar. Polizeiinspektion Pirmasens sucht dringend nach Zeugen oder Hinweisgebern Gegen 18 Uhr habe indes eine Zeugin drei Männer - jeweils um die 30 Jahre - beobachtet, die sich im Treppenhaus aufgehalten haben. Die Frau beschreibt sie als etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß mit blonden Haaren und westeuropäischem Aussehen. Laut ihren Schilderungen wollten die Männer möglicherweise auf den Wohnungsinhaber warten und seien zielstrebig im Treppenhaus hochgelaufen. Was sich im Anschluss genau abgespielt hat, bleibt vorerst ungeklärt. Nun sucht die Polizei nach den Tätern und bittet etwaige weitere Zeugen, die Hinweise geben können oder etwas zum Verbleib des Hundewelpen sagen können, sich dringend bei der Polizeiinspektion Pirmasens zu melden. Möglich ist dies unter der Rufnummer 063315200 oder per E-Mail.

Titelfoto: 123rf/Jakub Dvorak