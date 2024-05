Einbrecher fühlt sich sicher, bis ein Polizeihund kurzen Prozess macht

Es geschah gegen Mitternacht in einer Bankfiliale in der Bachstraße, als die örtliche Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums von einem Alarm aufgeschreckt wurde.

Wie sich herausstellte, brach der mutmaßliche Einbrecher nicht nur Türen auf, sondern bearbeitete auch den Geldautomaten, wobei ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstand.

Der bereits vorbestrafte Litauer, der in anderer Sache bereits per Haftbefehl gesucht wurde, wurde am Dienstagmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.