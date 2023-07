Einbrecher kommen durch die Wand und machen fette Beute

Bremerhaven - Das kommt nicht alle Tage vor! In Bremerhaven-Lehe haben sich Einbrecher auf sehr rustikale Art und Weise Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft.

Die Täter schlugen ein riesiges Loch in die Wand. © Polizei Bremerhaven

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stemmten die Täter von einem Nachbarhaus aus die Wand auf und rissen ein Loch in die Wand.

Da die Bewohner derzeit nicht vor Ort sind, dauerte es eine Weile, bis der Einbruch bemerkt worden war. Erst als eine Verwandte am Montagnachmittag erstmals nach drei Tagen wieder nach dem Rechten schauen wollte, stellte sie die Verwüstungen fest.

Sie alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Vor Ort konnten die Beamten kaum glauben, was sie sahen. Die Täter sind nach ersten Erkenntnissen von einem leer stehenden Nachbarhaus in die Wohnung eingedrungen. Dabei hatten sie ein rund 80 mal 100 Zentimeter großes Loch in die Wand geschlagen und konnten sie ungehindert einmarschieren.

Bei ihrem Coup stahlen sie neben persönlichen Gegenständen auch Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe und hinterließen ein Chaos.