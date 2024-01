Einbrecher schlachten Simson aus

In Zwickau wurden aus einer Garage mehrere Teile von einer Simson abmontiert und geklaut. (Archivbild) © Ralph Kunz

Zwischen dem 20. Dezember und den Mittagsstunden an Neujahr, sind Einbrecher in Zwickau-Marienthal in eine Garage in der Mommsenstraße eingedrungen. Wie die zuständige Polizeidirektion mitteilte, klauten die Täter von einer in der Garage abgestellten Simson S51 den Motorblock mit Vergaser, den Tank sowie beide Seitendeckel.

"Außerdem ließen sie zwei elektrische Schwingschleifer, einen Schlagschrauber der Marke Parkside sowie einen Ratschenschlüssel mitgehen", berichtet ein Polizeisprecher am Dienstag.

Das Diebesgut hat insgesamt einen Wert von rund 800 Euro, der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 50 Euro.

Wer den Einbruch bemerkt hat, Hinweise zu den Tätern oder den Ersatzteilen geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Zwickau zu melden.