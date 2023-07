06.07.2023 11:12 Drei Einbrüche in einer Nacht, mehr als 16.000 Euro Beute: Polizei prüft Zusammenhang!

Unbekannte sind am gestrigen Mittwoch in mehrere Gelände in Riesa eingebrochen. Die Polizei prüfe einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen.

Von Emma Schwarze

Riesa - Unbekannte sind am gestrigen Mittwoch in mehrere Gelände in Riesa eingebrochen. Die Polizei prüfe einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen. Hängen die drei Einbrüche zusammen? Noch ist die Polizei im Unklaren. (Symbolbild) © 123RF/gioiak2 Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilte, ereigneten sich drei Einbrüche an der Gröbaer Straße und der Bahnhofstraße. Die genauen Uhrzeiten seien allerdings unklar. Die Täter hätten sich demnach auf unbekannte Art Zugang zu einem Firmengelände auf der Gröbaer Straße verschafft. Dort brachen sie eine Kiste auf, um an die darin befindlichen Werkzeuge zu kommen. Aus dieser stahlen die Unbekannten ein Nivelliergerät, zwei Motorsägen sowie eine Schienenflex. Der Gesamtwert der drei Werkzeuge wird auf etwa 6500 Euro geschätzt. Polizeimeldungen Gefährliche Aktion: Metalldraht über Radweg gespannt Wenige Meter weiter brachen unbekannten Täter auf der Bahnhofstraße in zwei Gebäude ein, die sich noch im Bau befinden. Von einer der Baustellen entwendeten die Einbrecher acht Jalousiekästen im Wert von rund 10.000 Euro. Aus dem anderen Gebäude wurden zwei Meter Telefonkabel geklaut. Gemäß Informationen der Polizei sei der Sachschaden in allen drei Fällen noch nicht bekannt. Da die Tatorte sehr nah beieinander liegen, prüfen die Beamten nun einen Zusammenhang zwischen den Taten. Alle drei Diebstähle seien im Verlauf des Mittwochs bemerkt worden, so die Beamten.

Titelfoto: 123RF/gioiak2