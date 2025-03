Einbrecher stehlen Simson: Polizei sucht Zeugen

Diese Simson wurde am Wochenende gestohlen. © Polizei Zwickau/privat

Die Diebe brachen zwischen Sonntagmorgen, 7.15 Uhr, und Montagmorgen, 6.15 Uhr, in eine Garage in einem Komplex an der Schützenstraße ein.

Dort entwendeten sie eine blaue Simson S 51 N.

"Der Wert des Kleinkraftrads wird auf 3000 Euro geschätzt", so die Polizei.