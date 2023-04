Einbrecher-Trio beim Versuch Werkzeug zu klauen auf frischer Tat ertappt!

Görlitz - Die Polizei konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Einbrecher-Trio in Görlitz auf frischer Tat ertappen und gestohlenen Werkzeug im Wert von circa 7500 Euro sicherstellen.

Bei der Festnahme konnten die Polizeibeamten bei dem 16-Jährigen zudem geringe Mengen an Betäubungsmitteln feststellen.

Das Trio verschaffte sich laut Angaben der Polizei Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus und brach im Keller zwei Trennwände auf. Die Beschuldigten hatten es dabei auf hochwertiges Elektro-Werkzeug abgesehen, welche eine Baufirma im Zuge von Renovierungsarbeiten zu dem Zeitpunkt in den einzelnen Kellerzellen lagerte.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Dienstagnachmittag bekannt gab, handelte es sich bei den Einbrechern, einen 16-jährigen Syrer sowie einen 29-jährigen Polen und einen 36-jährigen Griechen, um drei polizeibekannte Gesichter, die teilweise erst vor kurzem aus der Haft entlassen worden sind.

Gegen 2.15 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der die drei Täter gerade dabei beobachten konnte, wie sie in der Nacht mehrere Objekte aus einer leerstehenden Wohnung in der Bismarckstraße trugen.

Gegen alle drei Beschuldigten der vom Alter her kuriosen Einbrecher-Bande wurde am Freitag vor dem Amtsgericht Görlitz Haftbefehl erlassen. Für das Trio ging es daraufhin weiter in jeweils verschiedene Gefängnisse.