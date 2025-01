Einbruch bei der Tafel in Oschersleben: Darauf hatten es die Diebe abgesehen!

Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. (Symbolbild) © 123rf/gorgev

Nach Angaben des Polizeireviers Börde wurde in der Zeit zwischen Silvester und Donnerstagmorgen in das Gebäude in der Straße "Neuer Weg" eingebrochen.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten der Tafel, indem sie gewaltsam ein Fenster öffneten und den Schließmechanismus beschädigten.

Im Gebäude durchwühlten die Diebe den Lagerbereich und entwendeten mehrere Paar Schuhe.

Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 600 Euro.