Einbruch in Berliner Wohnung - doch damit hat der Dieb nicht gerechnet

Berlin - Dank privater Alarmtechnik konnte ein Einbrecher in Berlin Alt-Treptow noch während der Tat gestoppt werden.

Private Sicherheitsanlagen können die Chance erhöhen, Einbrecher zu stoppen. (Symbolfoto) © Verisure Deutschland GmbH/Verisure Deutschland GmbH/obs

Am Freitagabend, dem 5. Dezember, nahm die Polizei einen Mann bei einem Wohnungseinbruch noch während der Tat fest. Gegen 22 Uhr löste der Einbruchalarm auf dem Mobiltelefon eines 26-jährigen Mieters in der Puschkinallee aus.

Über die Alarmfunktion konnte der Bewohner den Täter beobachten und die Einsatzkräfte gezielt zum Einstiegsfenster führen.

Die Beamten nahmen den 30-jährigen Tatverdächtigen noch innerhalb der Wohnung fest. Bei der Durchsuchung und einer anschließenden Nahbereichssuche wurden Tatwerkzeuge und entwendete Gegenstände gefunden und der Wohnung zugeordnet.

Der Mann kam in Gewahrsam und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.