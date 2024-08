Einbruch in Burger King in Haldensleben: Wer erkennt die Täter?

Haldensleben - Im Juli sind mindestens drei bisher unbekannte Täter in einen Burger King in Haldensleben ( Sachsen-Anhalt ) eingebrochen.

Die Überwachungskameras haben die Täter gefilmt. Deshalb hofft die Polizei auf Hinweise. © Polizeiinspektion Magdeburg

Die Einbrecher sind am Mittwoch, dem 3. Juli, zwischen 1.06 und 1.51 Uhr in das Fast-Food-Restaurant eingestiegen, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Dienstag mitteilte.

Glücklicherweise waren die Überwachungskameras des Burger King in der Johann-Gottlob-Nathusius-Straße 15 an!

Einer der Täter konnte sogar gefilmt werden, bevor er sich die Maske über das Gesicht zog.

Mit diesen Aufnahmen bittet die Polizei nun um Hilfe aus der Bevölkerung.