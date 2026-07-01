Einbruch in Görlitzer Kita: Polizei erwischt Diebe auf frischer Tat

Görlitz - Das Diebesgut war schon zurechtgestellt: Die Görlitzer Polizei ertappte in der Nacht auf Dienstag Tatverdächtige bei ihrem Einbruch in eine Kita auf frischer Tat.

Die Polizei konnte in Görlitz zwei Tatverdächtige bei einem Einbruch in eine Kita stellen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Bisher ist klar: In jener Nacht sind gleich mehrere Personen in eine Kita im Stadtteil Königshufen eingestiegen.

Die Tatverdächtigen brachen demnach mehrere Schränke auf und durchwühlten alles auf der Suche nach etwas Wertvollem.

Dabei wurden sie fündig: Diebesgut, darunter Technik wie Laptops und Tablets, eine Kletterausrüstung, einen Werkzeugkoffer und Lebensmittel, wurde im Gebäude bereitgestellt. Der Wert der Gegenstände wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Doch der Diebeszug der Einbrecher wurde jäh unterbrochen, als plötzlich die Polizei kurz vor 4 Uhr morgens eintraf. Ein 47-jähriger Deutscher konnte noch in der Kita gefasst werden, ein weiterer Deutscher (40) wurde in der Nähe des Tatorts geschnappt.

"Ein möglicherweise dritter Beteiligter flüchtete in unbekannte Richtung", so die Görlitzer Polizei. Kriminaltechniker wurden anschließend hinzugezogen und sicherten vor Ort spuren. Die Ermittlungen dauern noch an.