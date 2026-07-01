Täter brechen in Feuerwehrwache ein: Folgen sind enorm

Lauenburg/Elbe - Mitten in der Nacht sind Unbekannte am Mittwoch in eine Feuerwehrwache eingebrochen. Die Folge: Die Wache ist erst einmal außer Gefecht gesetzt.

Unbekannte sind am Mittwoch in eine Feuerwehrwache in Lauenburg/Elbe eingebrochen. © NEWS5 / Dominick Waldeck

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter zwischen etwa 2.30 Uhr und 6.45 Uhr in die Feuerwehrwache in Lauenburg/Elbe (Schleswig-Holstein) in der Straße Reeperbahn eingedrungen sein.

Die Einbrecher verschafften sich dabei gewaltsam Zutritt zur Wache und richteten dort erheblichen Schaden an, teilte die Polizei mit.

So sollen die Täter nicht nur Ausrüstung gestohlen, sondern auch die Fahrzeughalle sowie mehrere Einsatzfahrzeuge mit Löschpulver verunreinigt haben.

Mit ihrer Beute im Gepäck flüchteten die Unbekannten schließlich. Wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist, lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Fest steht jedoch: Wegen aufwendiger Reinigungsarbeiten und der fehlenden Ausrüstung ist die Feuerwehr Lauenburg/Elbe vorübergehend nicht einsatzbereit.