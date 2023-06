06.06.2023 10:08 Einbruch in Optiker-Geschäft: Kriminelle haben es auf 800 Markenbrillen abgesehen

800 Marken-Brillengestelle sind am Wochenende abhandengekommen, nachdem Diebe in ein Brillengeschäft in Bonn eingebrochen waren.

Von Laura Ratering

Bonn - Die Inhaber eines Bonner Brillengeschäfts erschraken heftig, als sie nach dem Wochenende bemerkten, dass sich Diebe Zutritt zum Laden verschafft und rund 800 Brillengestelle geklaut hatten. Die Einbrecher hatten sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Geschäft verschafft. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Wie die Polizei nach der Spurensicherung mitteilte, kam es zwischen dem 3. Juni um 13 Uhr und dem 5. Juni um 9 Uhr zu dem folgenschweren Einbruch. Demnach hatten sich die Einbrecher am Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft an der Paul-Langen-Straße in Bonn-Holzlar verschafft. Offenbar waren sie über die Eingangstür in das Ladenlokal sowie die angrenzenden Räume gelangt. Polizeimeldungen Spaziergänger auf Feldweg von zwei Hunden gebissen: Besitzer stark betrunken Einmal im Geschäft angekommen, entwendeten die Diebe rund 800 Marken-Brillengestelle aus dem Schaufenster sowie den Regalen, um anschließend unerkannt vom Tatort zu flüchten. Zeugen, die in der Zeit etwas beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, sollen sich unter 0228-150 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

