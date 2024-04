26.04.2024 09:17 Auf Schulbank gekritzelte Amokdrohung löst Polizeieinsatz aus

Wegen einer angedeuteten Amokdrohung war die Polizei am Donnerstag an einer Schule in Jena im Einsatz.

Jena - Die Polizei Jena war am Donnerstag in Alarmbereitschaft. Grund dafür war eine auf einer Schulbank geschriebene Amokdrohung. Die Polizei war aus Sicherheitsgründen vor Ort und überwachte die Schule. (Symbolfoto) © dpa/Roberto Pfeil Wie die Polizei mitteilte, hatten Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) "Grete Unrein" die Drohung bemerkt und anschließend der Schulleitung gemeldet. Obwohl die Beamten nicht von einer ernsten Bedrohungslage ausging, besetzten sie nach Angaben eines Sprechers am Donnerstagmorgen "präventiv" die Eingänge der Bildungseinrichtung. Außerdem standen die Lehrer als Ansprechpersonen für die Schüler dort bereit. Eine Abiturprüfung im Fach Deutsch wurde nicht verschoben, sondern nur in ein anderes Haus verlagert. Gegen 10.30 Uhr seien dann die ersten Polizisten nach und nach abgezogen worden. Andere blieben zur Sicherheit vor Ort, um schnell eingreifen zu können, falls doch etwas passieren würde. Polizeimeldungen Nach tödlicher Messerattacke in Stade - Ermittler suchen wichtige Zeugen Nach Schulschluss wurde der Einsatz dann beendet. Wer die Drohung auf die Schulbank geschrieben hat, ist bislang unklar. Von den 500 Schülern der Gesamtschule waren 250 anwesend. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: dpa/Roberto Pfeil