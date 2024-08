Einbruch in Schützenvereinshaus: Pistolen, Gewehre und Munition geklaut

Oschersleben - In der Nacht zum Montag wurden aus einem Schützenvereinshaus in Oschersleben ( Sachsen-Anhalt ) zwei mit Gewehren und Pistolen gefüllte Tresore geklaut.

Zwei Gewehre, zwei Pistolen und 300 Schuss Munition sind nun im Besitz der Täter. (Symbolbild) © robertprzybysz/123RF

Irgendwann zwischen 18 Uhr am Sonntag und 8.45 Uhr am Montag brachen die bisher unbekannten Täter in das Schützenvereins Hadmersleben in der Heerstraße ein.

Das teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Dienstag mit.



Die Diebe ließen zwei Tresore komplett mitgehen und versuchten zwei weitere aufzubrechen.

In den gestohlenen Tresoren befanden sich zwei Vorderladergewehre und zwei Vorderladerpistolen. Auch 300 Schuss nicht dazugehöriger Munition waren dabei.