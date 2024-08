09.08.2024 15:29 Einbruchserie: Schlafende Bewohner bemerken Diebe nicht

In Gerwisch bei Magdeburg wurde in der Nacht auf Freitag in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die etwas gesehen haben.

Von Robert Lilge

Gerwisch - In der Nacht auf den heutigen Freitag kam es im Biederitzer Ortsteil Gerwisch (Jerichower Land) zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Die Kriminalpolizei hat in und an den Einfamilienhäusern Spuren gesichert. (Symbolbild) © 123RF/arfo Noch am späten Donnerstagabend erreichte die Polizei der Anruf eines Anwohners aus der Straße des 1. Mai. Dieser hatte beobachtet, wie in dem Haus seines Nachbarn eingebrochen wurde. Zum Zeitpunkt der Straftat waren sogar die Bewohner zu Hause. Weil sie tief und fest schliefen, bekamen sie von dem Einbruch jedoch nichts mit, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Die Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Tür ins Haus und durchwühlten mehrere Schränke. Zudem sollen sie gefundenes Bargeld mitgenommen haben. Polizeimeldungen Dieb bedroht Passantin mit Pistole Ersten Erkenntnissen zufolge beläuft sich der entstandene Schaden auf einen mittleren dreistelligen Bereich. Doch offenbar hatten die Täter ein zweites Haus im Visier und führten ihre Diebestour fort. Einbrüche in Gerwisch: Wurden die Täter beobachtet? Es besteht der Verdacht, dass es sich bei beiden Einbrüchen um die gleichen Täter handeln könnte. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov Bei einem zweiten Haus in der Gartenstraße rief ebenfalls ein aufmerksamer Nachbar die Polizei. Auch hier sollen die bislang unbekannten Täter mit Gewalt in das Haus eingedrungen sein und haben die Einrichtung durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat zwischen 18 Uhr und 4.45 Uhr ereignet haben. Polizeimeldungen Polizei sucht Fahrrad-Besitzer und klopft an Tür: In der Bude finden sie das! Wie groß der Schaden in diesem Fall ist und ob etwas gestohlen wurde, konnte noch nicht endgültig geklärt werden. An beiden Häusern wurden durch die Kriminalpolizei Spuren gesichert. Die Ermittler schließen nicht aus, dass es sich dabei um dieselben Täter handeln könnte. Jetzt werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Autos gesehen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Jerichower Land unter Telefon 03921/9200 oder per E-Mail entgegen.

