05.09.2023 11:23 Einbrüche in Kindergärten in Ingolstadt: Kripo sucht Zeugen

In Ingolstadt wurde am Wochenende in zwei Kindergärten eingebrochen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Von Benedikt Zinsmeister

Ingolstadt - Am vergangenen Wochenende wurde in zwei Kindergärten in Ingolstadt eingebrochen. Die Täter erbeuteten Tabletts und Laptops im Wert von etwa 2000 Euro. Nach zwei Einrüchen in Kindergärten in Ingolstadt sucht die Kriminalpolizei Zeugen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr und Montag, 7 Uhr Zutritt zu einer Kindertagesstätte in der Pettenkoferstraße, indem sie eine Terrassentüre aufhebelten. Die Täter stahlen zwei ältere Laptops. Im gleichen Zeitraum hebelten die Kriminellen auch ein Fenster in einem Kindergarten Auf der Höhe in Ingolstadt auf. Dabei erbeuteten sie vier Tabletts. Polizeimeldungen Nach Unfällen mit großem Schaden: Polizei findet Diebesgut und Drogen im Crash-Auto Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise, die mit den oben genannten Einbrüchen in Verbindung stehen könnten, nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 084193430 entgegen.

Titelfoto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa