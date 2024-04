Nach Schüssen in Rüsselsheim: 45-jähriges Opfer verstorben, Täter weiter flüchtig!

Im südhessischen Rüsselsheim kam es am Montag, dem 22. April, zu Schüssen auf einen 45-jährigen Mann, der jetzt im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlag. © 5VISION.NEWS

Laut einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen erlag der 45-Jährige am Montagmorgen in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, die er durch die abgefeuerten Schüsse am 22. April in der Rüsselsheimer Waldstraße erlitt.



Bereits am Dienstag nach der Tat hatte die Polizei eine Mordkommission mit dem Namen "2204" eingerichtet, innerhalb derer derzeit rund 20 Beamte mit Hochdruck an dem Fall ermitteln.

Direkt nach der Bluttat in unmittelbarer Nähe zur Rüsselsheimer Innenstadt leitete die Polizei eine Großfahndung samt Polizeihubschrauber nach dem Täter ein, der laut der aktuellen Mitteilung weiterhin flüchtig ist.

Beschrieben wird der Mann als etwa 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er entkam ersten Erkenntnissen zufolge wohl in Richtung Verna-Park.

Zum Tatzeitpunkt trug der Täter eine grau-grüne Jacke mit schwarzer Kapuze sowie eine dunkle Hose und schwarze Turnschuhe. Außerdem soll er eine blaue Tüte bei sich gehabt haben.