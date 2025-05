09.05.2025 12:57 Einbrecher schläft auf Sofa - und weigert sich zu gehen

Ein Hausbewohner hat in der Nacht zu Freitag einen Eindringling in seiner Wohnung in Bremerhaven entdeckt. Der Mann weigerte sich zu gehen.

Von Tobias Bruns

Bremerhaven - Ein Hausbewohner (40) hat in der Nacht zu Freitag einen Einbrecher (59) in seiner Wohnung in Bremerhaven entdeckt. Der Mann schlief seelenruhig auf dem Sofa. Die Polizei stellte fest, dass der Eindringling ein alter Bekannter des Bewohners war. (Symbolbild) © 123rf/mmphotoart Als der 40-Jährige um kurz nach Mitternacht seine Wohnung im Stadtteil Lehe betrat, schien zunächst alles wie immer. Dann bemerkte der Mann allerdings das Chaos in seinem Zuhause - und den Eindringling. Als er den Schlafenden weckte und zur Rede stellte, wurde es noch kurioser: Der 59-Jährige gab an, nun in der Wohnung zu wohnen und weigerte sich zu diese zu verlassen. Alle Versuche, den Mann zum Gehen zu bewegen, schlugen fehl, sodass die Polizei zur Hilfe gerufen wurde. Beim Eintreffen der Beamten wurde klar, dass es sich um einen alten Bekannten des Anwohners handelte. Der 59-Jährige befand sich im richtigen Haus - allerdings in der falschen Wohnung, wie die Polizei Bremerhaven mitteilte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs.

