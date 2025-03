Eis-Diebe in Mittelsachsen geschnappt

Gegen das Diebes-Duo wird nun unter anderem wegen Ladendiebstahls ermittelt. (Symbolbild) © 123rf/Christian Horz

Wie die Polizei mitteilte, kaufte ein Paar am Dienstagmittag in einem Einkaufsmarkt in der Mittweidaer Straße in Burgstädt (Mittelsachsen) eine Flasche Bier.

Ein 22-jähriger Ladendetektiv hatte jedoch im Vorfeld mitbekommen, wie die 29-jährige Frau vier Eisbecher im Wert von rund zwölf Euro in den Rucksack ihres 34-jährigen Begleiters steckte, und sprach sie darauf an.

Der 34-Jährige wollte daraufhin flüchten. Doch dem Detektiv gelang es, ihn festzuhalten und am Boden zu fixieren. Auch den Schubsern durch die Frau konnte er standhalten. Er verletzte sich dabei nur leicht am Arm. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten beleidigte der Tatverdächtige den Ladendetektiv, woraufhin eine Anzeige wegen Beleidigung folgte.

Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurde der 34-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Fixieren durch den Detektiv klagte er offenbar über Schmerzen.