Ekel-Vorfall im Spaßbad: Teenager (17 und 18) stehen in Umkleidekabine, dann wird's widerlich

Bad Dürkheim/Neustadt an der Weinstraße - Solch ein Badeerlebnis wünscht sich niemand! Bereits am vergangenen Freitag sorgte ein Spanner-Vorfall durch einen noch unbekannten Mann für ziemliches Unbehagen bei zwei jungen Badegästen in einem Spaßbad in Rheinland-Pfalz. Jetzt ermittelt die Polizei.