24.06.2025 12:44 Eklat im Freibad: 14-Jähriger ruft Nazi-Parole ins Mikrofon

Bei einer Schulveranstaltung am Montagvormittag in einem Freibad in Bad Köstritz hat ein 14-Jähriger eine rechtsextreme Parole gerufen.

Von Christian Rüdiger

Bad Köstritz - Bei einer Schulveranstaltung am Montagvormittag in einem Freibad in Bad Köstritz hat ein 14-Jähriger eine rechtsextreme Parole gerufen. Alles in Kürze 14-Jähriger ruft Nazi-Parole im Freibad.

Verfassungsfeindliche Losung vor 150 Schülern.

Kriminalpolizei Gera ermittelt.

Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen.

Der Junge ist mit 14 Jahren strafmündig. Mehr anzeigen Zu einem unschönen Vorfall kam es am Montagvormittag in einem Freibad in Bad Köstritz. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa Wie die Polizei am Dienstag erklärte, hatte sich der Jugendliche ein Mikrofon gegriffen und anschließend eine "verfassungsfeindliche Losung" ausgesprochen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich rund 150 Schüler sowie Lehrkräfte auf dem Gelände des Freibads. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Kripo Gera hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Da der Junge mit 14 Jahren strafmündig sei, wurde gegen ihn ein Verfahren eingeleitet.

