Endstation Polen! Diebe klauen drei Transporter und düsen ins Nachbarland

Die Polizei machte nicht nur die drei geklauten Transporter ausfindig, sondern einen Verdächtigen gleich noch dazu.

Ein Mercedes Vito, ein Renault Master und ein Ford Transit - das war die Ausbeute der Täter, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zunächst in die Firma im Bad Dürrenberger Ortsteil Kirchfährendorf eingestiegen und die Autoschlüssel mitgenommen hatten.

Wie die Polizei mitteilte, beluden die Diebe die drei Transporter kurzerhand noch mit Werkzeug der Firma und machten sich anschließend damit aus dem Staub. Es entstand ein Schaden von satten 120.000 Euro.

Immerhin kamen sie offenbar bis nach Polen, denn dort wurden alle Fahrzeuge samt restlichem Diebesgut gefunden, wie die Polizei in Cottbus den Kollegen in Sachsen-Anhalt noch am Donnerstag berichtete.

Ein Verdächtiger (39) aus Polen habe demnach festgenommen werden können. Nun müssen Spuren gesichert und ausgewertet werden.