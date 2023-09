Enormer Wasserschaden: Diebe klauen Heizungsteile aus Schule

In Glauchau wurden Kupferrohre und Heizungsteile aus einer Schule gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlugen die Täter in der Nacht zu Dienstag zu. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude der Schule in der Straße Am Hochhaus.

"Aus mehreren Räumen entwendeten sie Kupferrohre und weitere Teile der Heizungsanlage, sodass Wasser austrat und ein Wasserschaden entstand", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.

Es werden Zeugen gesucht, denen zwischen 16.30 Uhr am Montag und 9 Uhr am Dienstagmorgen etwas Verdächtiges rund um das Schulgebäude aufgefallen ist, was in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte.