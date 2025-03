Er drohte mit Straftaten: 26-Jähriger wieder auf freiem Fuß

Rosenheim - Ein wegen verdächtiger Äußerungen in Gewahrsam genommener Mann aus dem oberbayerischen Rosenheim ist wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei hat bei einem größeren Einsatz in Rosenheim einen 26-Jährigen wegen verdächtigen Äußerungen in Gewahrsam genommen. © Uwe Lein/dpa

Es werde nun aber weiter geprüft, ob der Anfangsverdacht zu einer Straftat bestehe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.



Der 26-Jährige habe von einer erheblichen Straftat gesprochen, bei der mehrere Menschenleben konkret gefährdet gewesen wären.

Es hätten sich aber keinerlei Hinweise ergeben, dass von ihm zum jetzigen Zeitpunkt eine konkrete Gefahr ausgehe. Er sei nach der kriminalpolizeilichen Überprüfung entlassen worden. "Die rechtlichen Voraussetzungen für eine weitere Ingewahrsamnahme des Mannes lagen nicht vor."

Am Faschingsdienstag seien am frühen Nachmittag bei der Polizei Hinweise aus dem Arbeitsumfeld des Mannes zu den verdächtigen Äußerungen eingegangen. Daraufhin rückte eine Vielzahl von Streifen zum Wohngebäude des Mannes in Rosenheim aus.