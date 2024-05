Er lag mit Kopfverletzung nahe Crêpebude: Obdachloser (†55) stirbt - Umstände mysteriös

Neuss - Nachdem ein obdachloser Mann (†55) am vergangenen Wochenende infolge schwerer Kopfverletzungen verstorben ist, hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach Zeugen .

Die Polizei nahm noch am Tag des Auffindens des 55-Jährigen Ermittlungen auf. Nun suchen die Beamten nach Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Neusser Polizei am Montag berichtete, waren Rettungskräfte bereits am Sonntag, dem 5. Mai, in die Niederstraße alarmiert worden. Zu dieser Zeit habe dort das Fest "Neuss blüht auf" stattgefunden, wie es hieß.

Im Bereich eines Verkaufsstandes für Crêpes stießen Rettungskräfte dann auf den verletzten Mann, der umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht wurde.

Dort verstarb der 55-Jährige jedoch am Freitag (10. Mai) infolge seiner Kopfverletzungen.

Schon am Tag seines Auffindens hatte die Polizei Ermittlungen aufgenommen, dennoch habe die Ursache der Verletzungen bislang nicht ermittelt werden können.

"Ein selbstverschuldetes Unglück sowie eine Einwirkung von anderen Personen sind möglich", erklärte ein Polizeisprecher.