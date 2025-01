Er versuchte noch zu flüchten: Jugendlicher mit 150 Gramm Cannabis erwischt

Streifenpolizisten konnten einen Jugendlichen (16) der flüchtigen Gruppe stellen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Am Sonntagabend fielen der Polizei in Plauen gegen 21.15 Uhr mehrere Personen an einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Chrieschwitz auf.

Als sie den Streifenwagen entdeckten, versuchten die bis dato Unbekannten zu flüchten. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Einen 16-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, konnten die Beamten nur kurze Zeit später stellen.

Bei einer Durchsuchung entdeckten sie bei dem Jugendlichen rund 150 Gramm Cannabis und Cannabisprodukte.