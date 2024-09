06.09.2024 14:06 7.609 Er wollte alle töten! Macheten-Mann bedroht Polizei auf Wache, Hinweise auf islamistische Tat

In Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz stürmte ein Mann mit Machete das Polizeirevier und drohte, alle töten zu wollen. Offenbar aus islamistischen Motiven heraus.

Von Marcus Scholz

Linz - Auf einer Polizeiwache in Rheinland-Pfalz herrschte in der Nacht zu Freitag helle Aufregung. Ein Mann stürmte die Räumlichkeiten, offenbar islamistisch motiviert. Im sonst so beschaulichen Linz am Rhein herrschte vergangene Nacht Aufregung bei der Polizei. © Alexander Franz Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, betrat ein 29 Jahre alter Mann gegen 2.40 Uhr die Schleuse der Polizeiinspektion in Linz am Rhein. Der albanische Staatsangehörige drohte unter wiederholten "Allahu Akbar"-Rufen ("Gott ist groß") und mit einer Machete in der Hand, alle anwesenden Beamten töten zu wollen. Die Polizisten reagierten geistesgegenwärtig und riegelten die Eingangstür und die Tür zum Innenhof der Polizeidienststelle ab. Für den aggressiven Albaner ging es nun weder vor noch zurück. Dennoch habe er versucht, die Türen gewaltsam zu öffnen. Polizeimeldungen Polizei ermittelt nach Schlägereien auf Auer Postplatz Alarmierte Spezialkräfte machten den 29-Jährigen schließlich kampfunfähig. Dabei kam auch ein Elektroschocker zum Einsatz. Polizei-Angriff von Linz offenbar islamistisch motiviert Im Eingangsbereich der Wache ist ordentlich Schaden entstanden. © Alexander Franz Erste Ermittlungen hätten Hinweise auf eine radikal-islamistische Motivation des Beschuldigten ergeben. So sei in seiner Wohnung eine an die Wand gezeichnete Flagge der terroristischen Vereinigung "Islamischer Staat" gefunden worden. Die Generalstaatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Festnahme des Beschuldigten und dessen Vorführung vor dem Haftrichter an. Erstmeldung 7.54 Uhr, aktualisiert um 14.06 Uhr.

