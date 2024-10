Frau verbrennt in Auto an Tankstelle! War es Mord?

Gütersloh - An einer Tankstelle in Gütersloh beginnt ein Auto zu brennen. Dann werden eine Frauenleiche und ein schwer verletzter Mann entdeckt.

Laut Angaben der Polizei war die Feuerwehr gegen 1.40 Uhr in der Nacht zum Donnerstag gerufen worden. Ein Streifenwagen sei zu der Tankstelle gefahren. Da stand das Auto bereits "in Vollbrand neben einer der Zapfsäulen", sagte Polizeisprecher Michael Kötter.

"Die Frage für die Ermittler ist, ob es ein Unglücksfall ist oder mit Vorsatz gehandelt wurde", sagte ein Sprecher der Bielefelder Polizei am Morgen auf Nachfrage.

Bei dem Mann handelt es sich um den 35-jährigen Fahrer des Autos. Er wohnt mit seiner Familie in Gütersloh und ist ukrainischer Staatsbürger. Er wurde noch in der Nacht in eine Spezialklinik nach Bochum transportiert.

Die Obduktion der Frau ist für Freitag geplant. Ihre Identität ist noch nicht abschließend geklärt. Laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft könnte es sich um die 28-jährige Ehefrau des Fahrers handeln, die ebenfalls aus der Ukraine stammt.

Zu den Hintergründen des Brandes und warum das Fahrzeug Feuer fing laufen die Ermittlungen. Wegen des möglichen Kapitaldelikts hat das Polizeipräsidium Bielefeld die Ermittlungen an sich gezogen und eine Mordkommission eingerichtet.

Erstmeldung um 11.08 Uhr, zuletzt aktualisiert um 14.20 Uhr.