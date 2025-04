Mehr als 200 Hinweise nach gewaltsamem Tod in Disco: Ermittlungen gegen Sicherheitskräfte

Trittau - Nach dem gewaltsamen Tod eines jungen Mannes in einer Diskothe k in Trittau ( Kreis Stormarn ) ermittelt die Polizei auch gegen das dortige Sicherheitspersonal.

Auf dem Gelände des "Fun-Parc Trittau" ist es in der Nacht auf den 13. April 2025 zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. © NEWS5/René Schröder

Es seien mindestens zwei Anzeigen wegen unterlassener Hilfeleistung eingegangen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagnachmittag.

Die Betreiber der Diskothek haben nach dem Geschehen eine Stellungnahme auf Instagram veröffentlicht. Die Sicherheitskräfte und ein interner Sanitäter hätten sofort eingegriffen.

In dem Fall sind nach Angaben der Polizei mittlerweile mehr als 200 Hinweise eingegangen. Diese würden nun ausgewertet, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Ein 21-Jähriger war nach einer Auseinandersetzung in der Diskothek in Trittau in der Nacht zum 13. April gestorben.

Laut ersten Obduktionsergebnissen war er verblutet. Bei der Auseinandersetzung wurden früheren Angaben zufolge fünf weitere Menschen leicht verletzt. Die Mordkommission fahndet nach einem Verdächtigen.