Erschreckende Szenen an Lidl-Parkplatz: Schuss auf Auto, Täter flüchtig

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Polizeieinsatz nach erschreckenden Szenen in Baden-Württemberg! In Eningen ist am Mittwoch nahe einem Lidl-Parkplatz auf ein Auto geschossen worden.

Von Lara Vonwald

Eningen - Großer Polizeieinsatz nach erschreckenden Szenen in Baden-Württemberg! In Eningen (Landkreis Reutlingen) ist am Mittwochabend nahe einem Lidl-Parkplatz auf ein Auto geschossen worden.

In Eningen ist es nahe einem Lidl-Parkplatz zu einer Schussabgabe gekommen. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.
In Eningen ist es nahe einem Lidl-Parkplatz zu einer Schussabgabe gekommen. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge.  © Fotoreport-DB/dpa

Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei wegen der Schussabgabe in der Reutlinger Straße alarmiert, teilten die Beamten zu dem Zwischenfall mit.

Ein 37-Jähriger war mit drei weiteren Leuten in einer Mercedes-V-Klasse in Richtung Reutlingen unterwegs. Laut eines Zeugen soll ein Komplize eine Notlage beim Überqueren der Straße vorgetäuscht haben. Als der Vito-Fahrer anhielt, soll der maskierte Täter auf die Straße gesprungen sein und mindestens einen Schuss abgegeben haben.

Anschließend sollen beide zu Fuß geflüchtet sein.

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Der 39-Jährige am Steuer erlitt durch Splitter der Autoverkleidung Verletzungen, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Die Polizei fahndete mit zahlreichen Einsatzkräfte und Polizeihunde nach dem mutmaßlichen Schützen.
Die Polizei fahndete mit zahlreichen Einsatzkräfte und Polizeihunde nach dem mutmaßlichen Schützen.  © imago/eibner

Großeinsatz nahe Lidl-Parkplatz in Eningen: Polizei fahndet nach Täter und sucht Zeugen

Zahlreiche Streifenwagen, ein Hubschrauber und Polizeihunde fahndeten nach dem Unbekannten, der etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß sein und einen grauen Jogginganzug getragen haben soll. Die Kapuze soll der Mann aufgesetzt und sein Gesicht außerdem hinter einem Mund-Nase-Schutz verborgen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 071219423333 zu melden. Die Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck weiter. Es sind bereits Hinweise eingegangen, die nun ausgewertet werden.

Ursprungsmeldung 7.22 Uhr, aktualisiert 10.28 Uhr

Titelfoto: Fotoreport-DB/dpa

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