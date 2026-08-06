Erschreckende Szenen an Lidl-Parkplatz: Schuss auf Auto, Täter flüchtig

Eningen - Großer Polizeieinsatz nach erschreckenden Szenen in Baden-Württemberg ! In Eningen (Landkreis Reutlingen) ist am Mittwochabend nahe einem Lidl-Parkplatz auf ein Auto geschossen worden.

In Eningen ist es nahe einem Lidl-Parkplatz zu einer Schussabgabe gekommen. Ein Großeinsatz der Polizei war die Folge. © Fotoreport-DB/dpa

Gegen 19.15 Uhr wurde die Polizei wegen der Schussabgabe in der Reutlinger Straße alarmiert, teilten die Beamten zu dem Zwischenfall mit.

Ein 37-Jähriger war mit drei weiteren Leuten in einer Mercedes-V-Klasse in Richtung Reutlingen unterwegs. Laut eines Zeugen soll ein Komplize eine Notlage beim Überqueren der Straße vorgetäuscht haben. Als der Vito-Fahrer anhielt, soll der maskierte Täter auf die Straße gesprungen sein und mindestens einen Schuss abgegeben haben.

Anschließend sollen beide zu Fuß geflüchtet sein.

Der 39-Jährige am Steuer erlitt durch Splitter der Autoverkleidung Verletzungen, die vom Rettungsdienst behandelt wurden. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.